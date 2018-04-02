الرئيس الأوكراني يزور ألمانيا الأسبوع المقبل

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الأوكرانية، سفياتوسلاف تسيجولكو، أن الرئيس بيترو بوروشينكو، سوف يزور ألمانيا 10 أبريل الجاري.



ونقلت صحيفة يوكرين إين أربيك الأوكرانية عن تسيجولكو قوله - على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن بوروشينكو سيلتقي خلال الزيارة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وأكد المسئول الأوكراني، أن لقاء الطرفين سيركز على قضية نشر قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في إقليم الدونباس الانفصالي الذي يقع شرقي أوكرانيا، مضيفا أن بوروشينكو سيلتقي مع ميركل لأول مرة منذ إعادة انتخابها في منصبها.



وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إف لودريان، أنه سيزور أوكرانيا قريبا برفقة نظيره الألماني، هايكو ماس.