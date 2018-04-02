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الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:26 ص

مسئول أممي يؤكد عدم كفاية الموارد لمعالجة أسوأ أزمة لاجئين

فيليبو جراندي
فيليبو جراندي
dostor.org/2113773

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي أنه لا يوجد موارد كافية لمعالجة أزمة اللاجئين التي تعتبر الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال جراندي - وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية - "نحتاج إلى موارد إنسانية لمعالجة الحاجات الأساسية من غذاء وأدوية ومأوى وحماية لاسيما لمن هم أكثر عرضة للتأثر كالنساء والأطفال"، مشيرا إلى أن الحاجات تتزايد بشكل خاص لأن معدل بقاء اللاجئ في بلد أجنبي يقارب 15 إلى 20 عاما في الوقت الراهن.

وعن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال نحو 45 ألف لأجيء فقط، أوضح جراندي أنه يتم مناقشة هذه المسألة مع الولايات المتحدة ونأمل أنه بمجرد الانتهاء من تحليل الإجراءات وإقرارها سيمكننا التحدث عن أرقام أكبر مرة أخرى.

واعتبر أنه قرار سيادي لأي دولة أن تضمن بألا تؤدي تحركات الناس فيها ومن بينهم اللاجئون إلى انعدام الأمن "ولهذا ندعم تحديد العدد".

لكنه أردف قائلا "في الأساس إذا تم تقييم أحدهم على أنه لأجيء فيجب أن يتم استقباله ومنحه الحماية التي فقدها في بلده، كما أنه وفي دول كالولايات المتحدة يجب أن يعطى الشخص الفرصة للتألق كما فعل ملايين اللاجئين في العقود القليلة الماضية.

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