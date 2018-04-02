القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
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12:39 ص

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الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29

طقس اليوم
طقس اليوم
dostor.org/2113769

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً.

وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر تكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 29
وسط الدلتا 19 28
الإسكندرية 13 24
بلطيم 14 23
مطروح 12 21
السلوم 13 20
سيوة 13 30
بورسعيد 16 24
دمياط 15 24
العريش 15 25
رفح 14 24
الإسماعيلية 11 29
السويس 12 30
رأس سدر 14 28
نخل 10 28
نويبع 21 32
طابا 20 28
كاترين 07 25
الطور 18 29
شرم الشيخ 21 31
الغردقة 17 30
مرسى علم 19 28
الفيوم 12 30
بنى سويف 13 30
المنيا 12 30
أسيوط 13 31
سوهاج 13 31
قنا 14 34
الأقصر 16 34
أسوان 16 34
أبوسمبل 17 32
الوادى الجديد 16 32
شلاتين 19 32
أبورماد 20 30
رأس حدربة 21 31
حلايب 21 30

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