اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، الجهة المشرفة على انتخابات الرئاسة، في السادسة من مساء اليوم الإثنين، النتيجة النهائية الرسمية لانتخابات الرئاسة، بالداخل والخارج، بالهيئة العامة للاستعلامات.



وكان المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة، قال في تصريح للصحفيين المعنيين بالشأن الانتخابي، إن إعلان النتيجة سيتم بمعرفة رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، بحضور أعضاء الهيئة ومجلس إدارتها.



وقالت الهيئة إنها لم تتلق أي طعون انتخابية على قرارات اللجان العامة والحصر العددي بشأن الجولة الأولى من تصويت المصريين بانتخابات الرئاسة ٢٠١٨ بالداخل، خلال اليومين المخصصين للطعون.



وقال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة، إن الهيئة لم تتلق أي شكاوى من المرشحين أو من ينوب عنهما بشأن الحصر العددي للجان العامة، وأن النتيجة الرسمية ستعلن اليوم.



وكانت الهيئة، قد حددت يوم الجمعة الماضي، لتلقي الطعون على قرارات اللجان العامة، على أن يكون البت في قرارات اللجان العامة ولجان الانتخاب بالخارج يومي السبت والأحد الموافقين 31 مارس الجاري، و1 إبريل.



وأكدت الهيئة أن إعلان النتيجة الرسمية واسم المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية ونشرها بالجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، وستعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان النتيجة عصرا.



كانت الهيئة قد تسلمت نتائج عمليات الفرز لانتخابات الجولة الأولى لرئاسة مصر، وجرت في ٣٦٧ لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الاقتراع تفوق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على منافسه موسى مصطفى موسى وحصده غالبية أصوات الناخبين بنسبة نجاح تجاوزت ٩٠٪، فيما تخطت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، حسب التقديرات الأولية، حاجز ٣٥٪ ممن يحق لهم التصويت في مصر.



وجرت الانتخابات بالداخل على مدى 3 أيام بدأت الإثنين الماضي وانتهت الأربعاء، في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألفًا و620 قاضيًا، يعاونهم 110 آلاف موظف، وبلغ عدد من لهم حق التصويت فيها نحو 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، وتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي على فترة رئاسة ثانية ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.