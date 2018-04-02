القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر فى مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبى الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
04:35 م

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق
مصر
الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2113767

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، الجهة المشرفة على انتخابات الرئاسة، في السادسة من مساء اليوم الإثنين، النتيجة النهائية الرسمية لانتخابات الرئاسة، بالداخل والخارج، بالهيئة العامة للاستعلامات.

وكان المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة، قال في تصريح للصحفيين المعنيين بالشأن الانتخابي، إن إعلان النتيجة سيتم بمعرفة رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، بحضور أعضاء الهيئة ومجلس إدارتها.

وقالت الهيئة إنها لم تتلق أي طعون انتخابية على قرارات اللجان العامة والحصر العددي بشأن الجولة الأولى من تصويت المصريين بانتخابات الرئاسة ٢٠١٨ بالداخل، خلال اليومين المخصصين للطعون.

وقال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة، إن الهيئة لم تتلق أي شكاوى من المرشحين أو من ينوب عنهما بشأن الحصر العددي للجان العامة، وأن النتيجة الرسمية ستعلن اليوم.

وكانت الهيئة، قد حددت يوم الجمعة الماضي، لتلقي الطعون على قرارات اللجان العامة، على أن يكون البت في قرارات اللجان العامة ولجان الانتخاب بالخارج يومي السبت والأحد الموافقين 31 مارس الجاري، و1 إبريل.

وأكدت الهيئة أن إعلان النتيجة الرسمية واسم المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية ونشرها بالجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، وستعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان النتيجة عصرا.

كانت الهيئة قد تسلمت نتائج عمليات الفرز لانتخابات الجولة الأولى لرئاسة مصر، وجرت في ٣٦٧ لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الاقتراع تفوق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على منافسه موسى مصطفى موسى وحصده غالبية أصوات الناخبين بنسبة نجاح تجاوزت ٩٠٪، فيما تخطت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، حسب التقديرات الأولية، حاجز ٣٥٪ ممن يحق لهم التصويت في مصر.

وجرت الانتخابات بالداخل على مدى 3 أيام بدأت الإثنين الماضي وانتهت الأربعاء، في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألفًا و620 قاضيًا، يعاونهم 110 آلاف موظف، وبلغ عدد من لهم حق التصويت فيها نحو 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، وتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي على فترة رئاسة ثانية ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع

منذ يوم

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27

منذ يوم

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يومين

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين

منذ يومين

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات

منذ 3 أيام

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة

الآن

وفاة رئيس جواتيمالا الأسبق عن عمر يناهز 91 عامًا

سعيد صادق: الرئيس السيسى يواجه عدة تحديات فى ولايته الثانية

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى

«البترول» تعلن إصلاح خط الأنابيب فى العين السخنة

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

«الجبلاية» يصرف النظر رسميًا عن تجديد عقد كوبر

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

ألبومات الصور

استعدادات «كلنا معاك» للاحتفال بفوز السيسي في «الرئاسة» (صور)

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

إهداء درع جامعة زويل لـ«راتب» فى دورة «المنظمة العربية للمسئولين»

بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس والمطرانيات

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

«الجبلاية» يصرف النظر رسميًا عن تجديد عقد كوبر

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

كشكول

وزير التعليم ينفي إصدار تعليمات بإحصاء أسماء العاملين الممتنعين عن التصويت بانتخابات الرئاسة

كأس التميز لأفضل ٣ إدارات في الانتخابات الرئاسية بقنا

وكيل الأزهر يهنئ كلية الدراسات الإسلامية لحصولها على شهادة جودة التعليم

جامعة عين شمس تمنح الدكتوراة الفخرية لـ"فاروق الباز" .. غدا

إنارة مبنى المستشفى الجامعي ببني سويف باللون الأزرق باليوم العالمي لاضطراب التوحد

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

طاقم حكام سعودي يدير نهائي كأس خادم الحرمين

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأمريكي «ايسنر» يفوز ببطولة ميامي للتنس

ads
منوعات

حكاية زواج تشارلز ديكنز من مديرة أعماله

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

شرقاويات: دكتور فتحي الشرقاوي يكتب التعب الحقيقي

ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تعلن تقريرها السنوى نهاية أبريل

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك