الجيش اليمنى يقترب من تحرير جبلى «المطلة وطيبان» فى صعدة

واصلت قوات الجيش الوطني بدعم طيران "التحالف العربي" بقيادة السعودية، تقدمها الميداني بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة، أمس لليوم الثاني على التوالي، وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية.



وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع جديدة، وتتجه نحو تحرير جبلي "المطلة وطيبان"، المطلان على "سوق الملاحيظ"، وفقا لما أوردت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، اليوم الإثنين.



وفي الساحل الغربي، قتل 10 عناصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية في عملية عسكرية للجيش اليمني، وذكرت مصادر في المقاومة التهامية لـ"الاتحاد" أن قوة من الجيش والمقاومة نفذت عملية جريئة على موقع للحوثيين في جبل بادس على الحدود بين مديريتي حيس وجبل راس جنوب الحديدة.



وأشارت إلى أن القوة تمكنت من قتل جميع المسلحين المتواجدين في الموقع وعددهم 10، والاستيلاء على أسلحة متطورة، بينها قذائف صاروخية، وكميات من الذخائر.