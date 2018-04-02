«البرلمانية الإماراتية» تشارك فى المؤتمر الـ27 للاتحاد العربى بالقاهرة

تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بوفد، برئاسة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، في المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي، والدورة الـ23 للجنة التنفيذية للاتحاد التي ستعقد خلال الفترة من 4 إلى 5 أبريل الحالي في القاهرة.



وبحسب صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، اليوم الإثنين، يضم وفد الشعبة كلًا من محمد بن كردوس العامري، وخالد بن زايد الفلاسي، وأحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وسالم عبدالله الشامسي، وخلفان عبد الله بن يوخه، وناعمة عبدالله الشرهان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.



وحسب جدول أعمال المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي سيتم انتخاب نائب رئيس المؤتمر، وأمين السر، وإقرار جدول الأعمال، كما يطلع المشاركون في المؤتمر على تقارير الرئيس والأمين العام، وتقريري الدورتين 22 - 23 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي للنقاش وللمصادقة عليهما.