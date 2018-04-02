شركات التجزئة الأمريكية تتعرض لأكبر عملية قرصنة فى تاريخها

قالت شركة "جيميني الاستشارية" وهي شركة تعنى بأمن المعلومات الرقمية وأمن الكمبيوتر، إن مجموعة من قراصنة المعلوماتية قاموا بسرقة بيانات مصرفية لـ"خمسة ملايين" بطاقة ائتمان، كما عرضت بعض المعلومات حول هذه البطاقات المصرفية للبيع.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، عن الشركة، قولها إن مجموعة قراصنة تعرف باسم "JokerStash" تقف خلف هذه العملية، والذين أعلنوا منذ أيام عن طرحهم للبيع معلومات تتعلق بـ125 ألف بطاقة ائتمان.



وفي تقرير للشركة، فإن عملاء عدد من المراكز التجارية وشركات التجزئة كانت ضحية هذه القرصنة وأهمها "ساكس فيفث أفينيو" ومتاجر "لورد وتايلور"، موضحًة أن ضحايا هذه القرصنة تمت سرقتهم في فترة امتدت من مايو 2017 حتى الوقت الحالي.