انتهاء مُهلة «الرقابة الروسية» لإدارة «تلجرام» قريبًا

تنتهي في بداية هذا الأسبوع، المُهلة الزمنية، التي تبلغ 15 يوما، والتي حددتها هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات وتقنية المعلومات «روس كوم نادزور» لإدارة «تلجرام» لتقديم مفاتيح التشفير إلى جهاز الأمن الفدرالي الروسي المتعلقة بمراسلات المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي في سان بطرسبرج.



وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، ترفع الهيئة الإشرافية دعوى أمام المحكمة لحظر خدمة «ماسنجر» على الأراضي الروسية.



وكانت «روس كوم نادزور» أرسلت إشعارا لـ«تلجرام» في 20 مارس، مباشرة بعد أن رفضت المحكمة العليا في روسيا تلبية مطالبة محامي تلجرام لإلغاء قرار جهاز الأمن الفدرالي الروسي من يوليو 2016، الذي يحدد إجراءات توفير منظمي نشر البيانات المعلومات اللازمة لفك التشفير.



ويشير الإشعار الذي نشر على موقع «روس كوم نادزور»، إلى عدم امتثال «ماسنجر» للقانون حول المعلومات، وأعرب عن أن تلجرام لم يقدم لجهاز الأمن الفدرالي الروسي المعلومات اللازمة لفك الرسائل.