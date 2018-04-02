كيم كونج أون يتأثر بموسيقى «الكى بوب»

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، صفق بحرارة في الحفل الذي قدمه نجوم كوريون جنوبيون لموسيقى الكي بوب في بيونج يانج، عبر عن تأثره العميق بما شاهده.



واعتبرت وكالة «فرانس برس» في تقريرها، اليوم الإثنين، حضور كيم جونج أون وزوجته المغنية السابقة ري سول جو، الحفل الموسيقي، أمس الأحد، أمرًا غير عادي، ويعد كيم أول زعيم كوري شمالي يحضر حفلا لكوريين جنوبيين.



وصافح الفنانين الذين قدموا عرضا لأغاني الكي بوب التي تجمع بين كل انواع الموسيقى الشعبية في كوريا الجنوبية، وعبر لهم عن شكره العميق، كما قالت الوكالة.