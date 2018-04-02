كوستاريكا تعلن فوز كارلوس ألفارادو فى الانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة الانتخابية في سان خوسيه مساء أمس الأحد، أن وزير العمل السابق، كارلوس ألفارادو، فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كوستاريكا.



وقالت اللجنة، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" اليوم الإثنين: "إن كارلوس ألفارادو، من حزب (العمل للمواطنين)، حصل على أكثر من 66% من إجمالي الأصوات، بعد فرز 90.62% منها".



وتنافس وزير العمل السابق (38 عامًا)، مع المبشر والبرلماني فابريسيو ألفارادو (43 عامًا) المرشح عن حزب "الإصلاح الوطني" المحافظ.



وسارع المرشح الخاسر الى الإقرار بهزيمته وتهنئة الرئيس الجديد.