«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

نفت الفنانة أنغام، الشائعة التى تداولتها بعض المواقع الإلكترونية والتى تفيد نقلاً عنها بأن الفنانة أصالة نصرى كانت تتعاطى المخدرات وأقلعت عنها.



وقالت "أنغام" فى تغريدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": «بالإشارة إلى المقال الوارد بإحدى المجلات، تحت عنوان "أصالة نصرى أقلعت عن المخدرات وأخبرت صديقتها النجمة أنغام"، فإننى أقر أن ما ورد بهذا المقال عارى تماما من الصحة وأن صديقتى الغالية أصالة لم تخبرنى بشىء مما جاء بهذا المقال الكاذب جملة وتفصيلاً، وإننى سوف أكلف مستشارى القانونى، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد محررة المقال ورئيس التحرير ورئيس مجلس ادارة المجلة فى حال عدم تكذيب الخبر الكاذب الذى زج باسمى فيه لمحاولة الإساءة للعلاقة القوية التى تربطنى بالنجمة أصالة».



يٌذكر أن الفنانة السورية أصالة ألقي القبض عليها منذ أشهر قليلة بمطار لبنان، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة، قبل أن يتم الإفراج عنها بعد ذلك وتغادر إلى مصر.