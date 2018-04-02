القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر فى مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبى الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
04:35 م

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق
فن
الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:17 ص

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات

أنغام وأصالة
أنغام وأصالة
dostor.org/2113760

نفت الفنانة أنغام، الشائعة التى تداولتها بعض المواقع الإلكترونية والتى تفيد نقلاً عنها بأن الفنانة أصالة نصرى كانت تتعاطى المخدرات وأقلعت عنها.

وقالت "أنغام" فى تغريدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": «بالإشارة إلى المقال الوارد بإحدى المجلات، تحت عنوان "أصالة نصرى أقلعت عن المخدرات وأخبرت صديقتها النجمة أنغام"، فإننى أقر أن ما ورد بهذا المقال عارى تماما من الصحة وأن صديقتى الغالية أصالة لم تخبرنى بشىء مما جاء بهذا المقال الكاذب جملة وتفصيلاً، وإننى سوف أكلف مستشارى القانونى، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد محررة المقال ورئيس التحرير ورئيس مجلس ادارة المجلة فى حال عدم تكذيب الخبر الكاذب الذى زج باسمى فيه لمحاولة الإساءة للعلاقة القوية التى تربطنى بالنجمة أصالة».

يٌذكر أن الفنانة السورية أصالة ألقي القبض عليها منذ أشهر قليلة بمطار لبنان، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة، قبل أن يتم الإفراج عنها بعد ذلك وتغادر إلى مصر.

«أنغام» تكشف حقيقة تعاطى «أصالة» للمخدرات
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ حوالي 11 ساعة

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

منذ حوالي 12 ساعة

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ حوالي 12 ساعة

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

منذ يومين

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

منذ يومين

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد

الآن

وفاة رئيس جواتيمالا الأسبق عن عمر يناهز 91 عامًا

سعيد صادق: الرئيس السيسى يواجه عدة تحديات فى ولايته الثانية

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى

«البترول» تعلن إصلاح خط الأنابيب فى العين السخنة

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

«الجبلاية» يصرف النظر رسميًا عن تجديد عقد كوبر

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

ألبومات الصور

استعدادات «كلنا معاك» للاحتفال بفوز السيسي في «الرئاسة» (صور)

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

إهداء درع جامعة زويل لـ«راتب» فى دورة «المنظمة العربية للمسئولين»

بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس والمطرانيات

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

«الجبلاية» يصرف النظر رسميًا عن تجديد عقد كوبر

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

كشكول

وزير التعليم ينفي إصدار تعليمات بإحصاء أسماء العاملين الممتنعين عن التصويت بانتخابات الرئاسة

كأس التميز لأفضل ٣ إدارات في الانتخابات الرئاسية بقنا

وكيل الأزهر يهنئ كلية الدراسات الإسلامية لحصولها على شهادة جودة التعليم

جامعة عين شمس تمنح الدكتوراة الفخرية لـ"فاروق الباز" .. غدا

إنارة مبنى المستشفى الجامعي ببني سويف باللون الأزرق باليوم العالمي لاضطراب التوحد

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

طاقم حكام سعودي يدير نهائي كأس خادم الحرمين

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأمريكي «ايسنر» يفوز ببطولة ميامي للتنس

ads
منوعات

حكاية زواج تشارلز ديكنز من مديرة أعماله

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

شرقاويات: دكتور فتحي الشرقاوي يكتب التعب الحقيقي

ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تعلن تقريرها السنوى نهاية أبريل

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك