أوكرانيا: رصد 38 حالة إطلاق نار خلال يوم واحد

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن الميليشيات (وحدات الدفاع الشعبي) في دونباس، أطلقت النار 38 مرة على مواقعها، في اليوم الماضي، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.



وقال بيان للمكتب الصحفي للعملية العسكرية الأوكرانية في دونباس: "تم تسجيل 38 حالة لإطلاق النار على التحصينات الدفاعية للقوات الأوكرانية، ولم تسفر الأعمال العدائية عن أي إصابات في صفوف العسكريين".



ودخلت حيز التنفيذ في دونباس، هدنة جديدة "عيد الفصح"، يوم الجمعة المنصرم، لكن أطراف النزاع قد اتهموا بعضهم البعض بالقصف.