القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
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عالم
الإثنين 02/أبريل/2018 - 05:47 ص

3.8 مليار ريال.. أرباح البنوك بالسعودية خلال شهر

3.8 مليار ريال..
عبير سليم
dostor.org/2113758

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، في تقرير بثته على "تويتر" اليوم الإثنين، ارتفاع أرباح البنوك في المملكة العربية السعودية إلى 3.8 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي.

3.8 مليار ريال.. أرباح البنوك بالسعودية خلال شهر
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