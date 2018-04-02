3.8 مليار ريال.. أرباح البنوك بالسعودية خلال شهر
أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، في تقرير بثته على "تويتر" اليوم الإثنين، ارتفاع أرباح البنوك في المملكة العربية السعودية إلى 3.8 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي.
أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، في تقرير بثته على "تويتر" اليوم الإثنين، ارتفاع أرباح البنوك في المملكة العربية السعودية إلى 3.8 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي.
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