أستراليا تؤكد أن دبلوماسيين روسيين غادرا البلاد

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، اليوم الإثنين، أن دبلوماسيين روسيين اثنين غادرا البلاد، وفقًا لما ذكرته قناة تلفزيون "إس بي إس".



وقالت بيشوب في بيان ورد للقناة: «إن موظفي السفارة الروسية في أستراليا، الذان منحا سبعة أيام لمغادرة البلاد، رتبا أمورهما بالمدد المحددة وغادرا البلاد».



ورفض ممثل السفارة الروسية تقديم تعليقات للقناة التلفزيونية حول هذه المسألة.



وكانت أستراليا قد قررت ترحيل اثنين من الدبلوماسيين الروس، تضامنا مع بريطانيا، على خلفية الحادث، الذي وقع في سالزبوري البريطانية حيث سمم الجاسوس البريطاني سيرجي سكريبال وابنته يوليا.