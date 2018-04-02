وفاة رئيس جواتيمالا الأسبق عن عمر يناهز 91 عامًا

توفى رئيس جواتيمالا الأسبق إفراين ريوس مونت، الذي لاحقته اتهامات بالإبادة الجماعية لعشرات السنين، عن عمر يناهز 91 عامًا.



وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، أن الآلاف سقطوا، ومعظمهم من أبناء طائفية المايا، ضحايا لعمليات القتل والاغتصاب والتعذيب التي تمت في إطار سياسة "الأرض المحروقة"، وهي سياسة جرى تنفيذها خلال فترة حكم الدكتاتور الراحل التي دامت 17 شهرا بين عامي 1982 و1983 في أوج الصراع خلال حقبة الحرب الباردة.



وواجه ريوس مونت، الذي جرى تشخيص إصابته بخرف الشيخوخة في عام 2015، محاكمة جديدة بتهمة الإبادة الجماعية في 2017 والتي كانت مستمرة وقت وفاته، وقال محاميه لويس روزاليس إن مونت تمسك ببراءته حتى وفاته.