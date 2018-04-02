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الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:59 ص

الدفاع الروسية: اختبار ناجح لصاروخ مضاد محدث فى كازاخستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2113753

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الصاروخ المضاد المحدث الجديد من نظام الدفاع الصاروخي اختبر بنجاح من قبل العسكريين الروس في كازاخستان في ميدان التدريب "ساري شاجان"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال نائب قائد التجمع المشترك لقوات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ للقوات الجو- فضائية الروسية، اللواء أندريه بريخودكو: "خلال الاختبارات نفذ الصاروخ المحدث الجديد من نظام الدفاع الصاروخي مهمته بنجاح وأصاب الهدف المفترض في الزمن المحدد".

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