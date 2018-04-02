التفاصيل الكاملة لانطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

مازن الغرباوي: مصر تواجه الإرهاب نيابة عن العالم.. وسلاحنا هو الفن

محمد صبحي: أقدر ما يقوم به الشباب.. وبناء الحجر أسهل من الإنسان



انطلق مساء أمس الأحد فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بحضور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، ووفد من الهيئة العربية للمسرح، والفنانة سميحة أيوب رئيس شرف المهرجان، والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، ووفاء الحكيم مدير المهرجان وعدد من الفنانين والمسرحيين.



بدأ الحفل بعرض فيلم قصير عن حصاد الدورتان السابقتان، ثم عرض أوبريت لفرقة "أوبرا عربي"، بعنوان "جيل ورا جيل"، ثم استدعى مقدمي حفل الافتتاح طارق صبري وعلا رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوي الذي بدأ كلمته: ها نحن ذا تحت سماء أرض سيناء المفعمة بالسلام نحتفل بالدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي يهتم بالمقام الأول وقبل كل شيء بتجميع كل هذه القلوب المختلفة المهتمة بالفن، وتعزف معزوفة سلام تهديها للعالم أجمع، من بقعة من أطهر بقاع الأرض وأكثرها قداسة تجلي فيها الله لنبيه موسى، ومر بها المسيح لتبشير السلام، وعبرها محمد رسول السلام والإنسانية في رحلته الي بيت المقدس.



وأضاف: ها هي الدورة الثالثة تأتي لتواجه ما تواجهه مصر نيابة عن العالم أجمع، من حرب ضاروس ضد قوي الإرهاب الدولية التي ترغب في فرض سيطرتها وعملياتها علي المجتمعات الإنسانية في العالم أجمع، ونحن نحاربها بسلاح لا يقل أهمية عن ما يقومون به قواتنا المسلحة والشرطه المصرية وأهل سيناء الشرفاء، وأننا في حرب سلاح بسلاح آخر، سلاح حياة الإنسانية كلها، يمكن أن نشاركها مرة أخرى في مشهد تنويري، نحن هنا في شرم الشيخ لنقول للعالم أجمع أن مصر ليست مجرد حضارة اضمحلت وإنما نبع متجدد للحضارة والتنوير أضاء العالم من قبل، وها هو يضيء من جديد معكم وبكم.



وأشار الغرباوي إلى أنه يدين في هذه الدورة بالفضل لكل من ساهم في ولادة المهرجان كبير، ليستمر علي هذا الشكل، وعلي رأسهم وزارة الثقافه تحت قيادة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، والهيئة العربية للمسرح، والتلفزيون المصري قطاع النيل المتخصصة، والهيئة العالمية للسينوغرافيين.



بينما صعدت الفنانة وفاء الحكيم مدير المهرجان، وقالت: في محراب الحب محراب الثقافة والعطاء والمقاومة والحرية، الثورة.. المسرح يجمعنا، الحمد لله الدورة الثالثة تجمعنا، بشكر وبحترم كل من وقف بجانبنا لنقف عبر 10 أيام من المسرح علي أرض ضحت بالكثير، شكرا لمن وضع يده في يدنا، شكرا لمن وضع يده في يدنا ليأتي الي هنا ليبدعوا ويستنشقوا أجمل ما في هذه الأرض، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقول لشباب العالم: يلا حبوا وابدعوا وقدموا مسرح ونحن بجانبكم.



وقالت سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان: كل سنة وانتم طيبين، كل سنة اشوفكم في شرم الشيخ الجميلة، والمهرجان يتيح لشباب كثير أن يبدع ويخرج المزيد من الطاقة، فشكرا كل من ساهم في هذا المهرجان لأن كل واحد يأتي ليقدم فن ويري فن المسرح الذي اعتبره حياه، فن الثقافة، فكل الطاقات تبدع، منهم من يقدم ورش ويمثل ويقدم عروض فشكرا لكل من ساهم.



ليصعد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ويقول: أنا أسعد بوجود هذا المهرجان علي أرض سيناء الحبيبة، وأحب أن أقول أن الدورة الرابعة سوف تكون من هنا، وسوف نوفر لها كل طاقات المحافظة، وأطالب الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بإقامة عمل عالمي علي أرض شرم الشيخ وهذا أمر أتمناه وأنتظر منها التنفيذ.



وأعرب فودة عن سعادته بتكريم الفنان محمد صبحي ضمن فعاليات المهرجان، وقال انتظر أن يقدم عدد من المسرحيات الخاصة به هنا في شرم الشيخ، لنشر الفكر والثقافة، وهذا هو ما نسعي إليه، ونحن نسعي الي وجود مسارح في شوارع شرم الشيخ لنعرض المزيد من العروض، وهو ما سوف تقوم به ادارة مهرجان شرم الشيخ في عرض أعمال في خليج نعمة والسوق القديم، وسوف نتواجد وسط الناس جميعا.



أما الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة قالت: يظل الفن هو حائط الصد المنيع لأي أمة في مواجهة قوي التطرف الظلامية، التي تحاول جاهدة أن تسيطر على مقدرات الشعوب الحرة، ويظل الشباب في القلب من العملية الإبداعية بما لهم من رؤي متجددة وطموحة، ورغبة حقيقية في التعبير عن قضايا وهموم الواقع الي جانب قدرتهم الفائقة علي بذل جهد صادق وفعال لتحقيق المتعة الجمالية للفن بكافة صوره، وأننا اليوم نقف سويا علي تراب سيناء الطاهر، وفي قلب مدينة شرم الشيخ لنحتفي سويا ببدء فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وفن المسرح الذي يمتاز عن غيره من الفنون بالمواجهة المباشرة مع الجمهور، إنما يمثل حالة فريدة من التلقي الذي يعتمد علي التفاعل الجاد مع الجمهور وقضاياه بأسلوب فني راق وجاذب للفكر وانتباه المتلقي.



وأضافت: هذا الجهد الشبابي الرائع إنما يعبر عن حقيقة استعادة مصر لريادتها الثقافية ليس فقط علي المستوي الإقليمي وإنما علي المستوي الدولي، وهو أمر غير مستغرب فمصر كانت وستظل منارة الثقافة والفنون في العالم بأسره، منها تعلم واليها يعود ليتعلم من جديد، إن مثل هذه المهرجانات تمثل الواجهة الحضارية والثقافية الحقيقية لاستعادة مصر لقواها الثقافية الناعمة، والتي بكل تأكيد تمثل ركيزة اساسية في انطلاقها نحو المستقبل.



وقالت الدكتورة أمل ممثلة وزارة الشباب والرياضة: إن وجود مسرح للشباب، وشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة بقيادة إيناس عبدالدايم، ووجود اسم الفنان الكبير محمد صبحي دفعها الي المشاركة ودعم المهرجان للعام الثالث على التوالي، لذلك نتوجه بالشكر لكل المتواجدين.