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الإثنين 02/أبريل/2018 - 02:36 ص

اليوم.. محاكمة رجل الأعمال مجدى يعقوب فى اتهامه بـ33 قضية

اليوم.. محاكمة رجل
عادل عبد العال
dostor.org/2113749

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف- الهارب من تنفيذ أحكام في 33 قضية (شيكات، وتبديد) بإجمالي 61 سنة سجن.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وشادي رفقي عبدالفتاح وأمانة سر علاء فرح وأحمد رفعت.

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، برئاسة اللواء أسامة الصغير، وجَّهت حملة أمنية- قادها اللواء أشرف حشيش مدير مباحث تنفيذ الأحكام- على العديد من القطاعات، استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام؛ بقصد تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، تم خلالها القبض على رجل الأعمال مجدي يعقوب.

واتُّخِذَت الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

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