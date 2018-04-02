صحيفة إماراتية: مقترح بـ«حكومة وحدة» فى اليمن وانتخابات خلال عامين

ذكرت مصادر سياسية يمنية رفيعة، اليوم الإثنين، أن أطرافًا دولية والمبعوث الأممي الخاص باليمن، مارتن جريفيث، يناقشون مع الأطراف السياسية مقترحًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى تسلُّم الأسلحة والمدن من الميليشيا، وتحضّر لانتخابات خلال عامين.



وقالت المصادر بحسب صحيفة البيان الإماراتية إن رعاة السلام الدوليين يناقشون منذ فترة فكرة إحياء محادثات السلام في اليمن بمقترحات جديدة، تنص على أن تشكّل حكومة وحدة وطنية من الأطراف كافة، بما فيها ميليشيا الحوثي، تتولى هذه الحكومة مهمة تسلُّم الأسلحة الثقيلة والمدن من الميليشيا.



وطبقًا لهذه المصادر، فإنه بموجب هذه الأفكار، ستتولى الحكومة مهمة سحب المسلحين من العاصمة والحديدة وتعز وغيرها من المدن، والإشراف على إعادة دمج المسلحين في قوات الجيش والأمن، والتحضير لانتخابات عامة خلال عامين، هي الفترة الانتقالية المقترحة.