«البترول» تعلن إصلاح خط الأنابيب فى العين السخنة

أعلنت شركة أنابیب البترول فى السویس، بدء ضخ البوتاجاز من خط الأنابيب بمنطقة العين السخنة الذى كان متوقفا منذ، السبت الماضى، بسبب الانفجار الذى وقع نتيجة اصطدام لودر تابع لشركة المقاولون العرب بالقرب من منطقة جبل الجلالة.



وأوضح مصدر مسؤول بالشركة لـ«الدستور»، أنه تم إصلاح خط الأنابیب، وبدء ضخ البوتاجاز في الخط، مؤكدا أن عودة الأمور إلى طبيعتها فى مواقع العمل.



وكان أعلن المتحدث الرسمى لوزارة البترول حمدى عبد العزيز، أنه تم السيطرة تماما وإطفاء الحريق الذى نشب بخط أنابيب البوتاجاز (شقير-السويس) التابع لشركة أنابيب البترول نتيجة كسر الخط بواسطة لودر تابع لإحدى شركات المقاولات تعمل بالمنطقة على بعد 25 كيلو متر من العين السخنة، مؤكدا أنه لا تأثير على إمدادات البوتاجاز للمستهلكين، حيث إن هناك أرصدة بكميات كبيرة فى منطقتى (راس بكر شقير) و(مسطرد السويس).