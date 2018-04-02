البعثة الأممية فى ليبيا: 5 قتلى و11 جريحًا حصيلة مارس

أعلنت البعثة الأممية، مساء أمس الأحد، توثيقها لسقوط 5 قتلى و11 إصابة من المدنيين في ليبيا، جراء الاشتباكات في مختلف المناطق الليبية خلال شهر مارس الماضي، ويشكل هذا انخفاضا في عدد الخسائر البشرية مقارنة بالشهرين السابقين، وفقا لقناة «218 الليبية».



وأوضحت البعثة أن القصف سبب رئيسي في معظم الإصابات بين صفوف المدنيين، حيث أدى إلى سقوط قتيلين و7 جرحى، ثم يأتي إطلاق النار ثانيا (قتيلان)، لتسبب مخلفات الحرب والسيارات المفخخة بمقتل شخص لكل منهما، مخلفات الحرب ثالثة (قتيل واحد)، وانفجار سيارة مفخخة (إصابة واحدة)، فيما لم تعرف أسباب سقوط بقية الضحايا حسب البيان.