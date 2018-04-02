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الإثنين 02/أبريل/2018 - 01:45 ص

رفع 368 حالة إشغال فى الغربية

رفع 368 حالة إشغال
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2113742

شنت شرطة المرافق بالغربية، بقيادة العميد مهند أبوليمون، حملة موسعة، أمس الأحد، للحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، تخللها رفع 368 حالة إشغال، وإزالة 19 حاجزا خرسانيا و22 لوحة إعلانية بالطريق العام.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد مهند أبو ليمون، مدير شرطة المرافق، بنتائج الحملة، والتي أسفرت عن تحرير 207 محاضر إشغال للمخالفين بالطريق العام، وتنفيذ 368 حالة رفع إشغالات مخالفة بالطريق، وإزالة 23 فرشا عشوائيا لبيع الخضر والفاكهة، وإزالة 19 حاجزا خرسانيا و22 لوحة إعلانية مخالفة وبدون ترخيص بالطريق العام.

كما تضمنت نتائج الحملة ضبط 18 عربة يدوية خاصة بالباعة الجائلين ونقل بطئ "كارو"، وتنفيذ 6 قرارات بالغلق الإداري لمحلات تجارية ومقاهي وتحرير 24 محضر بيئة ونظافة لمحلات مختلفة، وإزالة 30 كشكًا خشبيًا ومن الصاج وغرز مقاهي بدون ترخيص، وتحصيل 47 غرامة فورية بعد التصالح مع أصحابها.

رفع 368 حالة إشغال فى الغربية

رفع 368 حالة إشغال فى الغربية

رفع 368 حالة إشغال فى الغربية

رفع 368 حالة إشغال فى الغربية

رفع 368 حالة إشغال فى الغربية

رفع 368 حالة إشغال فى الغربية

رفع 368 حالة إشغال فى الغربية

رفع 368 حالة إشغال فى الغربية

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