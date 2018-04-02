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الإثنين 02/أبريل/2018 - 01:40 ص

حملة مرورية بالغربية تسفر عن 1492 مخالفة متنوعة

حملة مرورية بالغربية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2113740

شنت مديرية أمن الغربية حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أمس الأحد، وتم خلالها تحرير وضبط 1492 مخالفة مرورية متنوعة، وكذا تحصيل 54 ألفا و100 جنيه إجمالى الغرامات فورية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أشرف موسي، مدير مرور الغربية، بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة أسفرت عن تحرير وضبط 1492 مخالفة متنوعة شملت: «السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة».

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص وتحصيل 54 ألفا و100 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار إخطار النيابات المختصة بذلك.

حملة مرورية بالغربية تسفر عن 1492 مخالفة متنوعة

حملة مرورية بالغربية تسفر عن 1492 مخالفة متنوعة

حملة مرورية بالغربية تسفر عن 1492 مخالفة متنوعة

حملة مرورية بالغربية تسفر عن 1492 مخالفة متنوعة

حملة مرورية بالغربية تسفر عن 1492 مخالفة متنوعة

حملة مرورية بالغربية تسفر عن 1492 مخالفة متنوعة

حملة مرورية بالغربية تسفر عن 1492 مخالفة متنوعة

حملة مرورية بالغربية تسفر عن 1492 مخالفة متنوعة

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