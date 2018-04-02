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الثقافة
الإثنين 02/أبريل/2018 - 01:37 ص

«نقابة المهن النفسية والإسهام فى الثقافة العلمية» بالأعلى للثقافة

«نقابة المهن النفسية
نضال ممدوح
dostor.org/2113739

يقيم المجلس الأعلي للثقافة٬ ندوة بعنوان «نقابة المهن النفسية والإسهام المنشود فى الثقافة العلمية»، وذلك فى تمام الثالثة والنصف من عصر اليوم الإثنين٬ بقاعة الندوات بمقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا.

تقام الندوة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس، وتنظمها لجنة علم النفس بالمجلس، ومقررها الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، ويشارك فيها الجمعية المصرية للدراسات النفسية، ورابطة الأخصائيين النفسيين المصرية، والجمعية المصرية للتحليل النفسي، والنقابة التخصصية للمهن النفسية ـ جمعية المعالجين النفسيين المصرية.

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