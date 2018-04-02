«نقابة المهن النفسية والإسهام فى الثقافة العلمية» بالأعلى للثقافة

بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس والمطرانيات

عقد اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، جولة تفقدية، اليوم الأحد، على دور العبادة المسيحية من كنائس ومطرانيات، لمتابعة الخدمات الأمنية المعينة، فى ظل الاحتفالات بعيد «أحد السعف». كما تفقد ...