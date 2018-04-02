القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
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الثقافة
الإثنين 02/أبريل/2018 - 01:32 ص

اليوم.. محاضرة «تصور غير المألوف» بجزويت الإسكندرية

اليوم.. محاضرة «تصور
نضال ممدوح
dostor.org/2113738

ينظم ملتقى لازم مسرح٬ محاضرة ونقاش بعنوان «تصور غير المألوف.. دراسة في الفن بعد الثورة»، وذلك في تمام الخامسة٬ من مساء اليوم الإثنين بجزويت الإسكندرية.

ويدير الحوار والنقاش خلود سعيد وأليكساندرا شيندلر، وسيركز على التفاعل بين الفني والسياسي في السياق التاريخي والجغرافي المعاصر.

وسيقارب الحوار باختصار أطروحة أليكساندرا للماجيستير - تصوير غير المألوف: إثنوغرافيا لحظة ناشئة في القاهرة (2012)، وهي دراسة إثنوغرافية للعمل الفني وممارسات الفنانين البصريين في تفاوضهم مع اللحظة السياسية والتاريخية «لغير المألوف» أو «الناشئ» في القاهرة من 2011 إلى 2012، وتكون الأطروحة نقطة انطلاق تجري من خلالها مناقشة أسئلة أوسع حول إمكانية الممارسات الفنية لتحدي مفاهيمنا عن المقاومة والسياسة، أو فشلها في تحقيق ذلك، وكيف تنتج هذه الممارسات سرديات بديلة.

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