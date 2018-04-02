23 أبريل.. انطلاق النسخة الثانية من «أيام القاهرة السينمائية»

تنطلق في الفترة من 23 أبريل إلى 30 من الشهر نفسه الجاري٬ النسخة الثانية من "أيام القاهرة السينمائية"٬ والتي تنظمها سينما زاوية للعام الثاني على التوالي.



يذكر أنه قد أطلقت أول دورة من أيام القاهرة السينمائية سنة 2017، وهو مهرجان يعرض مجموعة من الأفلام من العالم العربي التي عُرضت مؤخرًا في عدة مهرجانات وحازت على إعجاب النقاد ويدعو الجماهير لمشاهدة أفلام من مصر، لبنان، سوريا، المغرب، فلسطين وبلدان​ عربية أخرى.



وتعرض أفلام الدورة في : سينما كريم، سينما الزمالك ومركز سيماتك.

