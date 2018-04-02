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الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:33 ص

سعيد صادق: الرئيس السيسى يواجه عدة تحديات فى ولايته الثانية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
سعيدة عامر
dostor.org/2113736

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيواجه في فترة ولايته الثانية عدة تحديات لم تحسم منذ فترة الولاية الأولى، وهى محاربة الإرهاب والتى لا زالت مستمرة حتى الآن، بالإضافة لضرورة حسمه لأزمة سد النهضة.

وأضاف أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، فى تصريحات خاصة أنه يجب أن يتبنى الرئيس إصلاح الأوضاع الاقتصادية، خاصة وأنه مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ظهرت أزمات مالية للبسطاء، وهو ما يستوجب تقديم مزيد من الدعم، وإنعاش القطاع السياحي بإجراءات صارمة فيما يتعلق بتأمين المطارات وتحسين أوضاعها.

ولفت أستاذ الاجتماع السياسي، إلى أن نظام الرئيس السيسي يجب أن يستعين بمستشارين إعلاميين متميزين، بالإضافة لإصلاح أحوال الإعلام الذي يعاني من الضعف الشديد، كما يجب على الحكومة الاستعانة بالإعلام السياسي في توضيح وشرح القرارات المهمة قبل إقرارها لإيجاد حالة رضا عند المواطنين ولسد الذرائع عن الإعلام المعارض.

وأشار صادق، إلى أن السيسي استطاع فى فترة ولايته الأولى أن يدعم تواجد المرأة في البرلمان والحكومة، حيث حصلت على أكبر نسبة في تاريخ مصر، بالإضافة لتعيين محافظة ومستشار الرئيس للأمن القومي وكلها انتصارات للمرأة، إلا أن القوانين تقف عاجزة أمام ظاهرة التحرش التى تحتاج لوقفة وإصدار قوانين وتنفيذها بإجراءات صارمة.

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