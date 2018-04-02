بالأسماء.. 6 مصابين فى مشاجرة بمنطقة الجمهورية بالمحلة

شهد شارع الجسر بمنطقه الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، مشاجرة كبيرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية والبيضاء أسفرت عن إصابة 6 أشخاص.



وتلقى رجال المباحث بقسم ثان المحلة، بلاغًا بمشاجرة في شارع الجسر بمنطقة الجمهورية، وعلى الفورانتقلت قوات الأمن بقيادة الرائد أحمد الشهاوي، والنقيب عمرو منصور، والنقيب معاذ حافظ، إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من، مجدي حسن حرحور، أُصيب بطلق ناري في الصدر، وحسين مجدي حسن حرحور، وأُصيب بقطع في فروة الرأس، وبدر أحمد ضياء، مصاب بطلق ناري في الصدر، ومحمود أحمد ضياء، مصاب بطلق ناري في الصدر، وأحمد محسن أبوحسين، مصاب بطلق ناري في الصدر، ومحمد حامد السحرتي، مصاب بجروح بالرأس.



فيما تمكنت قوات الأمن من التحفظ على الأسلحة النارية المستخدمة في المشاجرة، وضبط باقي أطراف المشكلة، واستدعاء الإسعاف؛ لنقل المصابين مابين مستشفى المحلة ومستشفى طوارئ المنصورة.