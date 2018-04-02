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الإثنين 02/أبريل/2018 - 01:08 ص

هكذا روج خالد يوسف لـ«الكارما»

خالد يوسف
خالد يوسف
أميرة حماد
dostor.org/2113728

روج المخرج الكبير خالد يوسف، لأحدث أفلامه السينمائية «الكارما»، بعد اختفاء دام سنوات لانشغاله بالدائرة الانتخابية الخاصة به بمجلس النواب.

ونشر خالد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك» صورة دعائية للفيلم وعلق عليها قائلًا: «الثمرة التي لا تكاد تنضج حتى تسقط على زارعها، فمن يزرع شوك لابد يحصد علقمًا، ومن يزرع ورد لابدّ سيزرع ثمارًا ناضجة، ولا يهم متى يكون الحصاد ما يهم أنه قادم بلا شك، فالكارما هي قانون الثواب والعقاب المزروعة في جوف الإنسان. فلكل شيء سبب».

واختتم حديثه قائلًا: «فإن تعرضت لشر فكر جيدًا بما قدَّمته من قبل صدَّر لك هذه النتيجة، وإن فعلت خيرًا فلابد من سبب لهذا في الماضي».

الفيلم من بطولة: عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرزاق، خالد الصاوي، ماجد المصري، دلال عبد العزيز، حسن الرداد.

هكذا روج خالد يوسف لـ«الكارما»
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