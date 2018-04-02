كل ما تريد معرفته عن «بنادق القنص»؟

تعد بنادق القنص إحدى الأسلحة الفتاكة، التي تستخدمها الجيوش للنيل من أعدائها بعيدا عن ساحات المواجهة المباشرة، وتحتل روسيا مكانة رائدة عالميا في إنتاجها.



وتنتج روسيا بندقية يتراوح مداها بين 1000 إلى 1500 متر، تحمل اسم «6 إس 8»، يمكن استخدامها ضد الجنود والمدرعات الخفيفة، كما يمكنها اختراق السترات المضادة للرصاص، التي يرتديها الجنود، بحسب موقع «روس أوبرين إكسبورت» الروسي.



وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن البندقية القنص:



- هى إحدى البنادق العسكرية وإنفاذ القانون، كما أنها سلاح يستخدم لضمان إصابات أكثر دقة على مدى أطول من غيرها من صنف أسلحة صغيرة.

- تعد فكرة خاطئة مفادها أن أي بندقية راقب هي بندقية قنص، مع أنه تعد بعض البنادق الطويلة أكثر ملائمة للتطبيق من غيرها، لكن يبقى مفهوم قناصة يدل على سلاح استراتيجي باعتبار أن من يستخدمه على هذا النحو يعد قناص.

- بنيت ألف بندقية قناص نموذجية للمستويات المثلى من الدقة، مزودة بمنظار ومركز إطلاق centerfire وخرطوشة، وغالبا ما يستخدم هذا المصطلح في وسائل الإعلام لوصف أي نوع من accurized سلاح ناري مزود بمنظار مقرب يعمل ضد أهداف الإنسان، على الرغم من «بندقية القنص» أو «بندقية قناص» هو المصطلح الصحيح من الناحية الفنية لمثل هذه البندقية.

- تستخدم البندقية الروسية طلقات عيار (12.7*107 مم)، ويصل وزنها بمخزن ذخيرة فارغ وبدون أجهزة الرؤية الليلية إلى 12.5 كغم، وطول البندقية 142 سم، بينما يصل طول الماسورة إلى 100 سم.

- تتراوح سرعة الرصاصة عند فوهة البندقية بين 770 إلى 785 مترا في الثانية، وتعمل البندقية بنظام تلقيم يدوي، ويصل معدل الإطلاق النظري إلى 3 آلاف طلقة، وسعة مخزن الذخيرة 5 طلقات.

- تمتلك البندقية نظام رؤية ليلية يمكن القناص من استخدامها أثناء الليل.