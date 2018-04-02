القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
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الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر فى مواجهات مع الشرطة بسوهاج

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
مريم جبل وعمرو المزيدي
dostor.org/2113715

قال مصدر أمني إنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، والقوة المرافقة بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة الجبلية بناحية الصوامعة شرق دائرة المركز، شاهدوا 3 أشخاص مسلحين، وحال استيقافهم بادروا بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم تجاه القوات، فبادلتهم القوات بإطلاق النيران.

نتج عن ذلك مصرع كلًا من (المدعو نادر فتحى البدرى أحمد – سن 22 – عامل، مطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى قضيتين (سلاح نارى – سرقة بالإكراه)، والمدعو بسام كمال الديب أبو العز–سن 25 – عامل، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين (قتل -حيازة سلاح نارى بدون ترخيص)، وإصابة المدعو عبد الرحمن على عبد العزيز وشهرته «عبده» – سن 21 – عامل، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين (سرقة دراجة بخارية – سرقة بالإكراه)، تم نقله لتلقى العلاج بمستشفى سوهاج الجامعى تحت الحراسة اللازمة.

وضبطت القوات بحوزتهم (عدد 2 بندقية آلية – 2 بندقية FN – كمية من الذخيرة خاصة بالأسلحة المضبوطة – كمية من جوهر مخدر الحشيش)، وحال عودة القوات لتعزيز نقطة الصوامعة شرق، وأثناء سيرهم على الطريق الزراعى «أسيوط _ قنا» بادرهم شخص مجهول يستقل مركبة توك توك بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة التى كان يستقلها القوات وتمكن من الهرب، ونتج عن ذلك إصابة اثنين من الضباط، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تحديد المتهم الهارب وضبطه.

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