صدور كتاب «الشخصية المصرية.. خطوات على طريق استعادة الثقة»

ضمن إصدارات سلسلة كتاب اليوم٬ صدر حديثًا كتاب "الشخصية المصرية.. خطوات على طريق استعادة الثقة" للدكتور أسامة الأزهرى.



ويتناول الكتاب أهم ملامح الشخصية المصرية وتجديد معالمها ورصد مكوناتها الأصلية فى التعامل مع الأزمات وكيفية اجتيازها، شارحاً لأهم السمات والمكونات التى صنعت هذه الشخصية المصرية العظيمة ويتعرض بالشرح والتفصيل لتلك المكونات حتى نعيد تقريبها من الأذهان ولتستقر فى وجدان الأجيال التالية.



كما يتحدث "الأزهرى" عن منظومة القيم المركزية التى إنبثقت عن مقاصد الشرع والتى صنعت سلوك الإنسان وشكلت شخصيته وتحثه على النهوض والتقدم وتأخذ بيد المتعثر والمحبط وتحافظ على الوطن والهوية وتجدد معانى الإنسانية وتصل بالإنسان فى النهاية إلى صناعة المؤسسات مع بيان لكيفية تحويل الأخلاق من مجرد كلمات إلى قيم ثم إلى مؤسسات ثم إلى حضارة.