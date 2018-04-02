القاهرة : الإثنين 02 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر فى مواجهات مع الشرطة بسوهاج
12:24 ص

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبى الحشيش بمطار القاهرة
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
04:35 م

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
حوادث
الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:17 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بسحل وقتل طبيب بسبب أولوية المرور فى الزيتون

اليوم.. الحكم على
dostor.org/2113708

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، الحكم على السائق المتهم بسحل وقتل طبيب شاب؛ بسبب أولوية المرور بالزيتون، وقضت المحكمة بإحالة أوراق القضية إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى، وذلك فى القضية رقم 13030 لسنة 2017.

يُذكر أن نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أحالت فى وقت سابق، سائق ميكروباص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بقتل طبيب دهسًا أسفل سيارته، بسبب خلافهما على أولوية المرور بالزيتون.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد المقترنة بتعاطى المواد المخدرة "جوهر الحشيش".

تعود تفاصيل الواقعة عند ورود إخطارًا من الأجهزة الأمنية بالقاهرة بجريمة قتل طبيب أسفل سيارة ميكروباص، وانتقل فريق من نيابة حوادث غرب القاهرة يضم كلا من المستشاريين سعد أبو العز وأحمد هانى وحسام حسين، لمناظرة الجثمان وفحص مسرح الجريمة، وتبين أن جثة الضحية نتيجة عملية الدهس، لمسافة 250 مترا تحولت لكومة من اللحم.

وكشفت معاينة النيابة لمسرح الجريمة، أن دماء الضحية رسمت خطا على الأسفلت لمسافة 250 مترا، مكان وقوف المتهم بسيارته، كما حصلت على تفريغ كاميرات المراقبة لسنترال مصر الجديدة وبعض المحال التجارية فى المنطقة.

واستمع فريق نيابة حوادث غرب القاهرة، برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، لعدد من شهود الواقعة بينهم راكبين وصاحب صالون حلاقة، الذى بدأت عنده الواقعة وبائع متجول، وهو الذى انتهت عنده الجريمة، وأكد الشهود جميعًا أن الجريمة حدثت الساعة 7 مساء فى شارع جسر السويس، أثناء سير الضحية بسيارته الملاكى، حيث فوجئ بقيام سائق الميكروباص المتهم بالاصطدام بسيارته، بسبب أولوية المرور.

وبورود تقارير الطب الشرعى والتحريات النهائية للمباحث، أحال سعد أبو العز وكيل نيابة حوادث غرب القاهرة، المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة فى القضية رقم 13030 لسنة 2017 جنايات الزيتون بتهمة، القتل العمد المقترن بتعاطى مواد مخدرة جوهر الحشيش، وتمت التحقيقات والإحالة خلال 22 ساعة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

منذ يوم

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

منذ أقل من شهر

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

منذ أقل من شهر

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

منذ أقل من شهر

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا

منذ أقل من شهر

«المرور» تغلق طريق السويس مع تقاطع الدائرى لاستكمال أعمال إنشاء كوبري

الآن

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث وضع غزة الثلاثاء

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

عاجل.. الصين تفرض رسومًا جمركية على 128 منتجًا أمريكيًا

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

«الجبلاية» يصرف النظر رسميًا عن تجديد عقد كوبر

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر فى مواجهات مع الشرطة بسوهاج

ألبومات الصور

استعدادات «كلنا معاك» للاحتفال بفوز السيسي في «الرئاسة» (صور)

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

إهداء درع جامعة زويل لـ«راتب» فى دورة «المنظمة العربية للمسئولين»

بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس والمطرانيات

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

«الجبلاية» يصرف النظر رسميًا عن تجديد عقد كوبر

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر فى مواجهات مع الشرطة بسوهاج

كشكول

وزير التعليم ينفي إصدار تعليمات بإحصاء أسماء العاملين الممتنعين عن التصويت بانتخابات الرئاسة

كأس التميز لأفضل ٣ إدارات في الانتخابات الرئاسية بقنا

وكيل الأزهر يهنئ كلية الدراسات الإسلامية لحصولها على شهادة جودة التعليم

جامعة عين شمس تمنح الدكتوراة الفخرية لـ"فاروق الباز" .. غدا

إنارة مبنى المستشفى الجامعي ببني سويف باللون الأزرق باليوم العالمي لاضطراب التوحد

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

طاقم حكام سعودي يدير نهائي كأس خادم الحرمين

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأمريكي «ايسنر» يفوز ببطولة ميامي للتنس

ads
منوعات

فيديوجراف.. «الزمالك يخطف صفقتين من الأهلي.. وأزمة عبده ورامز» أبرز أخبار اليوم

شرقاويات: دكتور فتحي الشرقاوي يكتب التعب الحقيقي

شرقاويات: دكتور فتحي الشرقاوي يكتب كلام تكاتك

ولاد الكار

السبت.. «الدولي للكتاب» يناقش «الثورة العميقة» لـ محمد شعير

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك