احتفالية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالثقافة السينمائية
يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما٬ في تمام السادسة من مساء اليوم٬
احتفالية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.
وتتضمن الاحتفالية عرض أفلام: (الثلاجة) تحريك- إخراج: هدى فرح٬ (جزرة وتوك توك) تحريك- إخراج: رحاب على٬ (فردة شمال) روائى قصير- إخراج: سارة رزيق٬ (إن عاش) روائى قصير- إخراج: محمود عبد الكافى.
ويعقب عرض الأفلام ندوة يديرها الناقد الدكتور فاروق إبراهيم٬ هذا وتقام الاحتفالية بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف.