اليوم.. سماع مرافعة دفاع متهم بقتل مواطن في قضية ثأر بالجيزة

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، لمرافعة دفاع المتهم بقتل شخص أخذا بالثأر فى منطقة فيصل.



وأسندت النيابة لـ"حسين.ر"، إنه وآخرين، قتلوا "حجاج سيد"، مع سبق الإصرار والترصد انتقاما من ابن عمه الذى أزهق روح أحد أفراد عشيرته.



وذكر أمر الإحالة أن المتهم ومعاونيه بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وحضروا أسلحة نارية ورسموا مخططًا إجراميًا محكمًا نفذوه بانطلاقهم الى مسرح الواقعة، وبحوزتهم الأسلحة، ونصبوا كمين له وأيقنوا مروره به سلفًا وما أن لاح لهم حتى أمطره المتهم بالرصاص فأردوه قتيلا، وساعده الباقين.



ووجهت النيابة للمتهم، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وحيازة وإحراز ذخائر تستعمل فى الأسلحة النارية.