اليوم.. محاكمة 217 متهمًا في أحداث عنف سمالوط

تواصل محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، اليوم، محاكمة 217 متهمًا في أحداث عنف وتظاهر بمركز سمالوط.



واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لمرافعة الدفاع عن بعض المتهمين في قضيتين: الأولى تضم 148 متهمًا بينهم 24 محبوسين على ذمة القضية.



وفي القضية الثانية، استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن 69 متهمًا محبوسين على ذمة القضية وبعضهم مفرج عنه والبعض تغيب عن جلسة محاكمتهم في أحداث حرق قسم شرطة سمالوط.



وجميع المتهمين الـ217 تعاد اجراءات محاكمتهم، بعد أن صدرت عليهم أحكام غيابية سابقة تراوحت بين السجن المؤبد والمشدد في أغسطس 2016، بتهم الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.