بعد إعلان «روسيا» تصنيعه.. أبرز المعلومات عن الصاروخ «أفانغارد»

وسط حالة من التوتر الدبلوماسي التي تشهدها روسيا من جانب وبريطانيا والولايات المتحدة، وصلت إلى مراحل طرد متبادل للدبلوماسيين، تستعد روسيا لمواجهة أي خطر عسكري، حين عمدت إلى العمل تطويرمنظومتها الصاروخية، بنوع جديد من الصواريخ التي يمكنها أن تغير موازين القوى في العالم، وخاصة بين المعسكر الشرقى، الذي تمثله روسيا والمعسكر الغربي، المتمثل في أمريكا، حيث أعلنت روسيا أنها قامت بتوقيع عقد إنتاج لصواريخ "أفانغارد"، إحدى الأنظمة الصاروخية تعمل روسيا على إطلاقها.



وفي إطار إعلان روسيا عن توقيع إنتاجها؛ لتصبح واحدة من أنظمتها الحالية، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات، عن صواريخ "أفانغارد".



1- صوريخ "أفانغارد"، تعد أحد أحدث الأنظمة الصاروخية التي تعمد على امتلاكها روسيا في القريب.



2- يستطيع "أفانغارد" أن يسبق 20 ضعف سرعة الصوت.



3- يبلغ وزن "أفانغارد" إلى 200 طن.



4- سيتم دمج صاروخ "أفانغارد" بصاروخ "شيطان 2"؛ لكي تتضاعف قوته.



5- يتمكن "أفانغارد" من الوصول إلى قارات بعيدة مثل أميركا الشمالية عبر الطبقة الكثيفة من غلاف الأرض الجوي.



6- صاروخ الطليعة "أفانغارد" سيكون مجهزًا برأس حربي نووي حراري ضخم، تصل طاقته التدميرية بمردود يتجاوز 2 ميجا طن.



7- مع العائد المرتفع لصاروخ "أفانغارد"، سيكون لديه طاقة تدميرية أكبر، كامنة في رأس حربي واحد، أكثر قوة من الصواريخ الباليستية التقليدية الحديثة، والتي لا يزيد مردودها عادة عن 500 كيلو طن.



8- يعد صاروخ "أفانغارد"، سلاح رد فعل مضاد، الهدف منه هو توجيه ضربة ثانية انتقامية مؤكدة تصل إلى تجاوز الدفاعات الصاروخية للخصم.



9- تستعد روسيا إلى امتلاك "أفانغارد" في أقرب وقت ممكن في أواخر العام الجاري أو العام المقبل.



10- تم تصميمه ليتجنب دخول مجال عمل مضادات الصواريخ بفضل قدرته على تغيير اتجاه وارتفاع التحليق.



11- لدى "أفانغارد" القدرة على أتباع مسار يصعب تحديده.



12- يستطيع جسم الصاروخ تحمل حرارة شديدة.



13- تصل شدتها إلى آلاف الدرجات المئوية.



14- يتمكن "أفانغارد" من مقاومة أشعة الليزر.



15- لا توجد في العالم شبكة بإمكانها اصطياد صاروخ يطير بسرعة ما يعادل 6 كمثانية، حيث إن الصواريخ الاعتراضية الأميركية تطير بسرعة لا تتجاوز 6كمثانية.