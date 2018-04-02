اليوم.. محاكمة 66 متهما في قضية «داعش الصعيد»

تواصل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 66 متهمًا بقضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها تتبع «تنظيم ولاية الصعيد».



وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة.



كما وجهت لهم تهم استباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.