غدًا.. «كلنا معاك» بالبحيرة تحتفل بفوز السيسي في الانتخابات

أعلن محمد وجيه خالد، أمين عام حملة «كلنا معاك من أجل مصر» بمحافظة البحيرة، عن أن الحملة تستعد للاحتفال بميادين محافظة البحيرة، غدًا الاثنين، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية فى انتخابات 2018 وفقًا للمؤشرات الأولية.



وأضاف وجيه أن الاحتفال سيتم بمدينة دمنهور بميدان جلال قريطم الاستاد، بحضور الفنان أحمد شيبة، وكذا سيتم تنظيم حفل موازٍ بمدينة كفر الدوار بميدان عمر أفندي.



ودعا وجيه خالد جميع أبناء محافظة البحيرة وأعضاء حملة «كلنا معاك من أجل مصر» لحضور الاحتفالات الضخمة التي ستتم إقامتها بميادين المحافظة والمشاركة الإيجابية دائمًا من أجل رفعة الوطن والوقوف صفا واحدا في وجه أعداء الوطن.