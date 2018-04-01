«صناعة وبنية تحتية» على قائمة مطالب «الصعايدة» من الرئيس

كشف محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج عن مطالب الصعيد من الرئيس السيسي تتمثل في أن الصعيد كان يعانى من الإهمال ويحتاج إلى تنمية حقيقية خاصة محافظة سوهاج.



وأضاف الشندويلي، لـ«الدستور» أن البنية التحتية في سوهاج تحتاج إلى تطوير، إضافة إلى أن مشروع المثلث الذهبي يحتاج للبدء الفعلي فيه، لافتًا إلى أنه من المطالب استكمال أرصفة ميناء سفاجا وطريق الخارجة - سوهاج حيث إنه يمثل منفذا بحريا لمحافظة الوادي الجديد مرورًا بسوهاج وسيفتح ظهيرا صحراويا يخفف الضغط علي محافظ سوهاج.



وأكد رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن الصعيد ينتظر الكثير من الرئيس لتنميته خلال الأربع سنوات القادمة ونتمنى دورة أخري للرئيس لأنه يبني ويفي بوعده. موضحا أن الصعيد ينتظر منه الكثير في مجالات الصناعة والتعليم والصحة.