فرنسا تحث الاحتلال على ضبط النفس في التعامل مع الفلسطينيين

حثّت الخارجية الفرنسية اليوم، دولة الاحتلال على ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين، بعد سقوط أكثر من 15 شهيدا ومئات المصابين الجمعة الماضي في ذكرى يوم الأرض.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن «فرنسا تذكر السلطات الإسرائيلية بواجبها بحماية المدنيين، وتحثّها على إظهار أكبر درجات ضبط النفس»، حسب صحيفة «جيروزاليم بوست».



كما شددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية على حق الفلسطينيين في التظاهر بشكل سلمي.



من جانبه، رفض وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيجادور ليبرمان دعاوى فتح تحقيق مستقل في أحداث يوم الأرض.