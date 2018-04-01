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اقتصاد
الأحد 01/أبريل/2018 - 10:59 م

«الرقابة المالية»: 4 تريليونات جنيه حجم القطاع المالي في مصر

«الرقابة المالية»:
حسن كامل
dostor.org/2113663

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاستراتيجية الوطنية للقطاع المالي غير المصرفي تمثل استراتيجية لمصر بصفة عامة، وليست مجرد دراسة للهيئة.

وأضاف عمران، خلال مؤتمر الحوار المجتمعي لاستراتيجية القومية للخدمات المالية في المصرفية 2018 - 2022 بمقر وزارة الاستثمار، مساء الأحد، أن القطاع المالي غير المصرفي قطاع مهم، وبالتالي فهناك أهمية لتعميق هذا القطاع ودعم دوره في التنمية المستدامة.

وواصل أن وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، كانت أحد أهم الأطراف الفاعلة في وضع أطر الاستراتيجية للقطاع، مشيرًا إلى أننا في حاجة لتبني الدولة لتفعيل هذه الاستراتيجية، لأن جهات سوق المال أو التأمين أو التأجير التمويلي أو التأمين متناهي الصغر، عليها عبء كبير ولن تستطيع بمفردها في تحقيق اركان هذه الاستراتيجية.

وضرب مثالًا بأن هناك نحو 24 مليون طالب في مصر بحاجة لمظلة تأمينية، لكن ذلك يحتاج إلي تشريع، وفي سوق المال يحتاج توجه لدولة لطرح حصص من شركاتها في البورصة إلي تضافر كافة الجهود الفاعلة لانجاح تلك الطروحات.

ولفت إلي أن حجم القطاع المالي في مصر يصل إلى 4 تريليون جنيه يمثل القطاع المالي غير المصرفي منها نحو 23٪ أي حوالي 884 مليار جنيه، ويمثل القطاع المصرفي، 73٪بنحو ٢.٩مليار جنيه، والـ٥٪ تمثل إجمالي أصول هيئة البريد بنحو 204 مليار جنيه.

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