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الأحد 01/أبريل/2018 - 10:56 م

الاستثمار: استراتيجية القطاع المالي تتماشى وبرنامج الولاية الثانية

الاستثمار: استراتيجية
حسن كامل
dostor.org/2113662

قالت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي: إن الاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفي تتماشى مع البرنامج الرئاسى خلال الأربع سنوات القادمة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، لاستعراض التصور المبدئى للاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفي.

وأضافت نصر: أن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيله الجديد لديه مهمة صعبة، للتحرك فى تلك الاستراتيجية وانجازها، مؤكدة عقد لقاءات دورية تضم الوزارة والهيئة والبورصة؛ للوقوف على ما تم إنجازه، مرحّبة بالآراء والاقتراحات على الاستراتيجية من خبراء البورصة والعاملين فى القطاع المالي غير المصرفي.

الاستثمار: استراتيجية القطاع المالي تتماشى وبرنامج الولاية الثانية
الاستثمار: استراتيجية القطاع المالي تتماشى وبرنامج الولاية الثانية
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