مهرجان شرم الشيخ الدولي يكرّم الفنان محمد صبحي

كرّمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، مساء الأحد، الفنان القدير محمد صبحي بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، عقب افتتاحها مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفى للمهرجان، والمخرج مازن الغرباوى رئيس المهرجان والفنانة وفاء الحكيم مدير المهرجان.



وخلال تكريمه نال الفنان القدير عاصفة من التصفيق من الحضور وبعدها طلب منه رئيس المهرجان كلمة لكونه حامل اسم الدورة، وقال كلمة مؤثرة خلط فيها بين الفن والسياسة، وشكر فيها المهرجان على تكريمه، وتحدث عن أوضاع الوطن العربي ككل.



يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابى من 1 - 8 أبريل الجاري.