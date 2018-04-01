تكريم أحمد جمال في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

كرمت إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الثالثة، المطرب أحمد جمال، بعد تقديمه 5 أغنيات مختلفة في حفل الافتتاح.



وقدم جمال أغاني عن مصر، وأخرى خاصة به، وذلك بمصاحبة أوركسترا الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو عز الدين طه، ووسط حضور عدد من النجوم.



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تستمر فعالياته حتي يوم 8 إبريل الجاري.



وتحمل هذه الدورة، اسم النجم الكبير محمد صبحي، الذي وصل أيضا لمدينة السلام، حيث سيُكرَّم في الساعة السابعة خلال حفل الافتتاح، بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب رئيس شرف المهرجان.



كما وصل عدد كبير من الفنانين والنقاد والكتاب الكبار منهم الناقد الكبير حسن عطية والشاعر والكاتب محمد بهجت والدكتورة عايدة علام استاذة المسرح، وليلة أمس حضر الفنان مصطفي خاطر.



والمهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء ومحافظها اللواء أركان حرب خالد فودة، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.



وتدير المهرجان الفنانة وفاء الحكيم، فيما تديره "تنفيذيًّا" الدكتورة إنجي البستاوي.