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الأحد 01/أبريل/2018 - 10:43 م

«تشريعية النواب»: مواجهة الإرهاب لا تقتصر على العمليات العسكرية والأمنية

إيهاب الخولي
إيهاب الخولي
مني هيبة
dostor.org/2113656

أكد إيهاب الخولي أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن وجود المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي وافقت اللجنة على قانون إنشائه اليوم، سيحقق عددا من المكاسب في مواجهة تلك الظاهرة، بما يضمن القضاء عليها نهائيا، أهمها التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة في محاربة المتطرفين في ظل استراتيجية متكاملة.

وقال في تصريحات لـ«الدستور»: «هذه الاستراتيجية ستقوم على تفعيل الدور الحقيقي للتعليم، ودور الأزهر في التأكيد على المفهوم الوسطي للدين، وبالتأكيد على فكرة الوحدة الوطنية للأمة».

وأضاف: «هذا المجلس يؤكد أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر فقط على العمليات العسكرية والأمنية، وإنما تتجاوز ذلك من خلال آليات أخرى تضمن القضاء علي تلك الظاهرة من المجتمع نهائيا».

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