مصرع طفل حرقًا داخل منزله بالمقطم

لقي طفل مصرعه حرقًا عقب قيام عاطل بإضرام النيران في منزله بمنطقة المقطم وتم إخطار اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن بالواقعة.



تلقى الرائد محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم بلاغًا من الأهالى وجود حريق بإحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين إصابة طفل بحروق وتم نقله للمستشفى وتوفى متأثرًا بإصابته.



وبسؤال والد الطفل اتهم شقيقه ويدعى هانى وشخصا آخر يدعى عمرو بارتكاب الواقعة، وبعمل التحريات دلّت على نشوب مشاجرة بين والد الطفل ووالدة المتهم الثانى قام على أثرها الاخير بإشعال النار فى منزل والد الطفل وألقى القبض على المتهم الرئيسى فى الواقعة وجار البحث عن الآخر.



وأمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.