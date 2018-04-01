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الأحد 01/أبريل/2018 - 10:36 م

مصرع طفل حرقًا داخل منزله بالمقطم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
حنان نبيل
dostor.org/2113654

لقي طفل مصرعه حرقًا عقب قيام عاطل بإضرام النيران في منزله بمنطقة المقطم وتم إخطار اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن بالواقعة.

تلقى الرائد محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم بلاغًا من الأهالى وجود حريق بإحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين إصابة طفل بحروق وتم نقله للمستشفى وتوفى متأثرًا بإصابته.

وبسؤال والد الطفل اتهم شقيقه ويدعى هانى وشخصا آخر يدعى عمرو بارتكاب الواقعة، وبعمل التحريات دلّت على نشوب مشاجرة بين والد الطفل ووالدة المتهم الثانى قام على أثرها الاخير بإشعال النار فى منزل والد الطفل وألقى القبض على المتهم الرئيسى فى الواقعة وجار البحث عن الآخر.

وأمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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