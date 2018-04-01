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الأحد 01/أبريل/2018 - 10:34 م

«صحة الدقهلية» ترفع درجة الاستعداد في أعياد الربيع

«صحة الدقهلية» ترفع
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2113653

أمر أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، برفع درجة الاستعداد بقطاع الصحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الربيع شم النسيم 2018.

وكلف المحافظ، الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة إدارة أزمات برئاسته تكون في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء فترة الموسم، وأن يتم رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة، والتأكيد على توافر المخزون الاستراتيجي من أدوية وعلاج ومستلزمات الطوارئ وجميع فصائل الدم بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية ومركز خدمات نقل الدم.

ووجه محافظ الدقهلية التأكد من تمركز سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات والمنتزهات، مؤكدًا وضع آليات واضحة للإتصال بين مرفق الإسعاف وإدارة الطوارئ بالمديرية والمستشفيات، والتأكيد على مديري المستشفيات بتوفير مصادر المياه والطاقة وتواجدهم ونوابهم على مدار الساعة والتأكد من انضباط العمل.

وكلف الشعراوي بتشكيل فرق عمل من الطب العلاجي للمرور على المستشفيات وفريق خاص للتواجد على مدار اليوم بمستشفى جمصه المركزي؛ لتقديم الدعم لفريق المستشفى وتيسير تقديم الخدمة الطبية للمصطافين، موجّهًا بتكثيف حملات إدارة مراقبة الأغذية على الأسواق ومراقبة محلات بيع الأسماك بمختلف أنواعها.

وأكد المحافظ تكثيف فرق العمل بإدارة صحة البيئة واتخاذ الإجراءات الوقائية من تطهير خزانات مياه الشرب بالحدائق العامة والفنادق وأماكن التجمعات وتحليل عينات من مياه الشرب، وتكثيف فرق مكافحة ناقلات الأمراض كالبعوض والذباب واتخاذ كافة الإجراءات؛ للقضاء عليها في أماكن تكاثرها وفي تجمعات المياه والصرف والمياه الراكدة.

وشدد الشعراوي على أهمية الالتزام بالتعليمات وقيام المسئولين بتنفيذها بكل دقة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين لقضاء عيد شم النسيم بكل أمن وطمأنينة لجموع المواطنين بأنحاء المحافظة.

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