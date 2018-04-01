القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:54 م

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه
08:49 م

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

07:54 م

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه
07:45 م

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»
06:24 م

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
04:35 م

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
عالم
الأحد 01/أبريل/2018 - 10:34 م

الحكومة المغربية تقرر وضع قانون «لإخصاء المغتصبين»

الحكومة المغربية
متابعات
dostor.org/2113651

قررت الحكومة المغربية وضع قانون تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، واستئصال خصياتهم نهائيا، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية بعد ازدياد حالات الاغتصاب، ورضوخا لمطالب العديد من الأصوات الحقوقية.

ويتجه المغرب بهذا القانون الجديد إلى أن يماثل بلدانا عدة اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين، من قبيل مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في سنة 2012، وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، بينما التشيك عمدت إلى الإخصاء الجراحي من خلال استئصال الخصيتين.

ويرى مراقبون أن هذا القانون الجديد بإخصاء المغتصبين جراحيا سيثير جدلا وسجالا كبيرين، فمن ناحية هناك جمعيات حقوقية ترحب بهذه الخطوة لكونها تستجيب لمطالبها السابقة، كما أنها ستكون خطوة رئيسية في طريق الحد الناجع من حالات اغتصاب الأطفال والقاصرات.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منذ يومين

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو

منذ 3 أيام

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا

منذ 3 أيام

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية

منذ 6 أيام

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ اسبوع

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

الآن

عاجل.. الصين تفرض رسومًا جمركية على 128 منتجًا أمريكيًا

عاجل.. اندلاع حريق هائل بالقرب من استاد لندن

مصادر لـ«الدستور»: 3 أشقاء نصبوا على أعضاء حملة موسى في الإسكندرية

سر المحرر التركي الغامض الذي لم يكتب حرفًا لمجلة صلاح دياب وتفاصيل صفقة الطباعة في إسطنبول

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

الدستور تبحث عن «اللهو الخفي» في قضية «معتمرة الترامادول»

ألبومات الصور

استعدادات «كلنا معاك» للاحتفال بفوز السيسي في «الرئاسة» (صور)

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

إهداء درع جامعة زويل لـ«راتب» فى دورة «المنظمة العربية للمسئولين»

بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس والمطرانيات

نجم الساعة

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يخطف "صفقتين سوبر" من الأهلي

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

الدستور تبحث عن «اللهو الخفي» في قضية «معتمرة الترامادول»

كشكول

وزير التعليم ينفي إصدار تعليمات بإحصاء أسماء العاملين الممتنعين عن التصويت بانتخابات الرئاسة

كأس التميز لأفضل ٣ إدارات في الانتخابات الرئاسية بقنا

وكيل الأزهر يهنئ كلية الدراسات الإسلامية لحصولها على شهادة جودة التعليم

جامعة عين شمس تمنح الدكتوراة الفخرية لـ"فاروق الباز" .. غدا

إنارة مبنى المستشفى الجامعي ببني سويف باللون الأزرق باليوم العالمي لاضطراب التوحد

الأمصار

طاقم حكام سعودي يدير نهائي كأس خادم الحرمين

عقل أبى أحمد.. مصر وسد النهضة على أجندة حاكم إثيوبيا الجديد

الأمريكي «ايسنر» يفوز ببطولة ميامي للتنس

رئيس أساقفه طرابلس يطالب بوقف التراشق بالانتخابات اللبنانية

جولة لـ«الأمصار» داخل المخيمات الفلسطينية بـ«يوم الأرض»

ads
منوعات

اليابان تلجأ للروبوت داخل دور المسنين لهذا السبب

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

كلمات !

ولاد الكار

السبت.. «الدولي للكتاب» يناقش «الثورة العميقة» لـ محمد شعير

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك