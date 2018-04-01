الحفر في القاهرة يؤدي إلى قلب المحيط الهادئ!

أكد تقرير لصحيفة «إندبندنت» البريطانية أنه كان يعتقد أن الحفر في المملكة المتحدة سيؤدي بك للوصول في مكان ما في أستراليا، إلا أن موقع «انتي بوديزم ماب antipodesmap» المتخصص في تحديد الموقع في الجهة الأخرى من العالم، كان له قول آخر.



وأوضح التقرير أنه في حال أمسكت بجرافة في يدك وقررت أن تحفر، وفي حال وصلت، فإنك ستجد نفسك في مكان ما في المحيط على سواحل جنوب شرق نيوزيلندا.



وفي السياق، بحثت «الدستور» عن القاهرة في الخريطة لتحديد المكان المقابل بعد الحفر، وتبين أنه حال قرر أحد المصريين الحفر فإنه سيصل إلى قلب المحيط الهادئ.

